Расклейщиков несанкционированных листовок в Петербурге будут штрафовать на месте

Такую инициативу губернатора поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 11 декабря, поддержали в первом инициативу разрешающую сотрудникам Комитета по законности и правопорядка штрафовать на месте расклейщиков объявлений в несогласованных мест.
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