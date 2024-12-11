Расклейщиков несанкционированных листовок в Петербурге будут штрафовать на месте

Такую инициативу губернатора поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 11 декабря, поддержали в первом инициативу разрешающую сотрудникам Комитета по законности и правопорядка штрафовать на месте расклейщиков объявлений в несогласованных мест.