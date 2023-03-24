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Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ стягивают артиллерию на Донецкое направление

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в пятницу заявил, что украинские войска стягивают на Донецкое направление – в близлежащие к Артемовску населенные пункты – артиллерию.

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