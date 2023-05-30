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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 мая 2023 года

Энергетический прогноз на тридцатое мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 999 =Божественный Закон: когда большинство людей узнаёт о чем-либо и желает этого – так и происходит! = Важно: меньше говорить, больше делать; слова покажут наш ум, но действия — нашу значимость = Верь: всё пройдёт! Даже, если очень плохо - это когда-нибудь кончится, ничто на свете не вечно = Все окружающие нас люди несут в себе такую же частичку Всевышнего, которая есть в каждом = Всё во Вселенной стремится к качественной и пропорциональной гармоничной симметрии.

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