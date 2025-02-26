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Царьград

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Польша задерживает и депортирует иностранные банды: заявление Дональда Туска

Польша задерживает и депортирует иностранные банды: заявление Дональда Туска

Польские власти провели массовые задержания иностранных преступников для депортации. Премьер-министр Дональд Туск и министр Томаш Семоняк сообщили о жестоких методах зарубежных банд.

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