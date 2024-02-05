В "МК" узнали, какие планы уехавшая в США Наташа Королёва построила в отношении России

Заслуженная артистка не готова разрывать все связи с Россией и потому вернётся обратно ради проведения гастрольного тураГазета "Московский Комсомолец" узнала, что улетевшая в США Наташа Королёва не планирует там надолго оставаться.
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