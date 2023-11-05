Как Нетаньяху и израильские спецслужбы пропустили атаку ХАМАСа

НН

Надежда Никитина

Все это "пропустили" было умышлено и согласовано с пиндосами. И вполне возможно это был не Хамас, бойцы ИГИЛ, воспитанные ФША. Они же все на одно лицо, а многие в балаклавах. Нужна была зверская провокация, чтобы окончательно решить вопрос с палестинцами. А, ФША нужна была победоносная войнушка, как обычно. Только получилась ВОЙНА, которая еще неизвестно чем закончится.