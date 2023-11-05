Трагические события 7 октября 2023 года в Израиле подобно событиям 11 сентября в США на десятилетия вперед будут объектами разного рода конспирологических теорий и расследований.
Как Нетаньяху и израильские спецслужбы пропустили атаку ХАМАСа
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Все это "пропустили" было умышлено и согласовано с пиндосами. И вполне возможно это был не Хамас, бойцы ИГИЛ, воспитанные ФША. Они же все на одно лицо, а многие в балаклавах. Нужна была зверская провокация, чтобы окончательно решить вопрос с палестинцами. А, ФША нужна была победоносная войнушка, как обычно. Только получилась ВОЙНА, которая еще неизвестно чем закончится.
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2 д.
Вик Норд
Ага,рассказывайте нам сказки на ночь...,вся эта байда затеяна для инфицирования Ирана,а в идеальном случае,втягивания его в войну(ну и ещё с десяток попутных задач...),и уничтожения,наскоро сколоченной бандой,как с Ираком.
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1 д.
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