How-To Geek рассказал, как очистить кэш в Windows без сторонних программ

Издание How-To Geek делится советами по очистке кэша в Windows. Журналист Вирадж Гавде описывает встроенные функции, такие как «Очистка диска» и Storage Sense, способные освободить память ПК и улучшить его работу без использования сторонних программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Премия "Гордость ...
- Дела у Пугачёвой ...
- Ч ВСУ подорвали пле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым