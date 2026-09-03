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Царьград

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How-To Geek рассказал, как очистить кэш в Windows без сторонних программ

How-To Geek рассказал, как очистить кэш в Windows без сторонних программ

Издание How-To Geek делится советами по очистке кэша в Windows. Журналист Вирадж Гавде описывает встроенные функции, такие как «Очистка диска» и Storage Sense, способные освободить память ПК и улучшить его работу без использования сторонних программ.

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