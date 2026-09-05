💡 Ночью в Симферополе запланировано отключение электричества в нескольких районах С 22:00 5 сентября до 6:00 6 сентября планируется отключение электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ на подстанции «Восточная», сообщили в администрации города.