В Польше высмеяли слова жены Зеленского о помощи Украине

В Польше пользователи социальных сетей резко отреагировали на слова жены украинского лидера Владимира Зеленского Елены, которая написала в социальной сети X*, что Польша первой «протянула руку помощи» Украине, когда ее «независимость» оказалась под угрозой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии