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«Реал» не проигрывает 21 матч: 15 побед с учетом пенальти с «Сити», 6 ничьих

Команда Карло Анчелотти обыграла «Баварию» (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов и вышла в финал. В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании.

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