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Ивановские новости

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В Иванове водитель «Датсуна» попал в больницу после столкновения с пожарной машиной

В Иванове водитель «Датсуна» попал в больницу после столкновения с пожарной машиной

Водитель «Датсуна» госпитализирован после столкновения с пожарной автоцистерной, которая двигалась с включёнными спецсигналами.

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