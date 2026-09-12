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FiNE NEWS

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Лавров рассказал о звонке матери из Нью-Йорка после теракта 11 сентября

Лавров рассказал о звонке матери из Нью-Йорка после теракта 11 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, как после террористической атаки 11 сентября 2001 года он позвонил своей матери из Нью-Йорка.

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