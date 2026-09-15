Мостовой заявил, что "Балтика" играет спокойнее без Талалаева

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре калининградской «Балтики» в период, когда команда выступает без главного тренера Андрея Талалаева.
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