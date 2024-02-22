Jeep отзовет 200 тысяч машин из-за риска ДТП

Jeep отзовет почти 200 тыс. гибридных автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении компании, которое опубликовало Национальное управление безопасности дорожного движения США.
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