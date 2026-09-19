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Аргументы недели

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Даже заниженные официальные цифры потерь ВСУ потрясли их союзников

Даже заниженные официальные цифры потерь ВСУ потрясли их союзников

Украина теряет около 27 тысяч военных убитыми и ранеными в месяц, — сообщил премьер-министр Польши Туск.

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