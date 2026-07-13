Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Кем был единственный человек, похороненный на Луне

В июле 1969 года Нил Армстронг ступил на лунную поверхность и навсегда вписал свое имя в историю. Но, как это часто бывает, настоящая драма разворачивается не на первых полосах газет, а в тени громких событий.

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