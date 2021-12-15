Объем прямых иностранных инвестиций в китайской Цзянсу вырос на 22,8%

Фактическое использование прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с января по октябрь 2021 года восточнокитайской провинцией Цзянсу составило $23,4 млрд, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.