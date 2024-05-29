ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина Дениса Резникова

Европейский суд по правам человека запустил процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, пишет РИА Новости со ссылкой на донецкую правозащитницу Ирину Вихореву.
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