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Отстраненный из команды Трампа Илон Маск выступил с критикой в адрес бывшего босса

Отстраненный из команды Трампа Илон Маск выступил с критикой в адрес бывшего босса

Миллиардер, предприниматель Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп с начала своего пребывания в Белом доме назначил главой департамент государственной эффективности (DOGE), а затем резко ограничил его полномочия, выступил с критикой в адрес своего бывшего босса, заявив, что разочарован «единым, большим, красивым законопроектом» американского лидера о сокращении госрасходов.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Маск серьезный человек, а не фигляр...
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