Отстраненный из команды Трампа Илон Маск выступил с критикой в адрес бывшего босса

Миллиардер, предприниматель Илон Маск, которого президент США Дональд Трамп с начала своего пребывания в Белом доме назначил главой департамент государственной эффективности (DOGE), а затем резко ограничил его полномочия, выступил с критикой в адрес своего бывшего босса, заявив, что разочарован «единым, большим, красивым законопроектом» американского лидера о сокращении госрасходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера обрушила силовую вертикаль Волгоградской области: проверяющие из Москвы в шоке от масштабов коррупции
- Долларовый миллионер Владислав Тетюхин за свой счет построил Уральский клинический лечебно-диагностический центр
- Неожиданная ‘крыша’: силовики были ошеломлены, узнав, кому позвонил иноземный торговец для решения проблем на нелегальном рынке
Свежие комментарии