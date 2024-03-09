"Не трогай мою подругу": девочки-подростки побили женщину в трамвае

Потасовка в общественном транспорте в Барнауле привлекла внимание главы СКР Александра Бастрыкина. В трамвае от рук двух несовершеннолетних пассажирок пострадала женщина — ей нанесли черепно-мозговую травму.
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