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Эксперт рассказала, как увеличить бодрящий эффект от кофе

Эксперт рассказала, как увеличить бодрящий эффект от кофе

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко О том, стоит ли увеличить уровень потребления кофе в зимнее время года, и как сделать так, чтобы напиток бодрил еще больше, рассказала сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

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