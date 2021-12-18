Эксперт рассказала, как увеличить бодрящий эффект от кофе

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко О том, стоит ли увеличить уровень потребления кофе в зимнее время года, и как сделать так, чтобы напиток бодрил еще больше, рассказала сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.