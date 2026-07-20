На фоне сверхмощного Эль-Ниньо в Тихом океане в Атлантике формируется редкая Нинья

Такое сочетание климатических аномалий наблюдалось всего 5 раз за последние 40 летПока внимание метеорологов приковано к формированию исключительно сильного Эль-Ниньо в Тихом океане, в тропической части Атлантики развивается редкая климатическая аномалия — Атлантическая Нинья.
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