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На фоне сверхмощного Эль-Ниньо в Тихом океане в Атлантике формируется редкая Нинья

На фоне сверхмощного Эль-Ниньо в Тихом океане в Атлантике формируется редкая Нинья

Такое сочетание климатических аномалий наблюдалось всего 5 раз за последние 40 летПока внимание метеорологов приковано к формированию исключительно сильного Эль-Ниньо в Тихом океане, в тропической части Атлантики развивается редкая климатическая аномалия — Атлантическая Нинья.

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