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Царьград

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Адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 лет по делу об экстремизме

Адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 лет по делу об экстремизме

Адвокаты Алексея Навального приговорены к тюремным срокам от 3,5 до 5,5 лет по обвинению в участии в экстремистском сообществе.

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