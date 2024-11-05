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Китай

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Президент Италии нанесет визит в Китай

Пекин, 5 ноября /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Италии Серджо Маттарелла будет находиться в Китае с государственным визитом с 7 по 12 ноября, сообщила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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