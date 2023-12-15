Семья из Новодвинска рассказала о преимуществах Арктической ипотеки

Молодая пара, Илья и Надежда Бердниковы, живут в Новодвинске и воспитывают дочь Полину. Неделю назад семья решила оформить Арктическую ипотеку, которая стала доступна в Архангельской области в конце ноября.
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