Наладить мосты и убрать барьеры. Будет ли Андрей Турчак объединять Алтай

Эксперты оценили вероятность "алтайского укрупнения", его плюсы и подводные камни Назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай послужило поводом для новых предположений о готовящемся объединении республики с Алтайским краем.
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