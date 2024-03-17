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Как в советском кино снимали постельные сцены: Ничего личного

Как в советском кино снимали постельные сцены: Ничего личного

Ради этих эпизодов многие ходили на сеансы по несколько раз, цензура безжалостно вырезала из советских фильмов все, что могло бы смутить неискушенного зрителя, но даже то, что оставалось, поражало воображение.

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