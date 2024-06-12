Украина потребовала отстранить трех россиянок от участия в Олимпиаде

ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный совместно с президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрием Копытко направили в Международный олимпийский комитет совместное письмо с требованием отстранить от участия в Олимпиаде в Париже российских спортсменок Динару Кудаеву, Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву, сообщила 12 июня пресс-служба НОК Украины.