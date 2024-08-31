Александр Дубинский: Обсуждал ли Зеленский вопрос обогащения своих подчиненных?

Направил президенту Зеленскому обращение с просьбой сообщить, обсуждался ли во время совещания с силовиками и презентации антикорстратегии до 2025 года вопрос незаконного обогащения и взяточничества первого замдиректора ДБР Удовиченко.
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