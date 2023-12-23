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Британские ВМС заявили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии

Британские ВМС заявили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии

Возле берегов Индии беспилотник совершил атаку на корабль. Об этом в субботу, 23 декабря, проинформировало британское Управление морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Соединенного Королевства в социальной сети.

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