Британские ВМС заявили об атаке беспилотника на судно у берегов Индии

Возле берегов Индии беспилотник совершил атаку на корабль. Об этом в субботу, 23 декабря, проинформировало британское Управление морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Соединенного Королевства в социальной сети.
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