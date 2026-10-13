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"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского

"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского

Отношения президента США Дональда Трампа и "человека в майке цвета хаки", Владимира Зеленского, давно прошли точку невозврата.

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