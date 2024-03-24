Председатель СК России провел оперативное совещание и проконтролировал работу следственной группы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел оперативное совещание на месте теракта, где проконтролировал работу следственной группы и заслушал доклады о последних результатах расследования.
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