«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики

ИМ Ильдус Мамлеев А нам это содержание нужно, тех кто после этого ещё русских дерьмо поливает?

Виктор И нахрена нужны нам эти нахлебники. Где наша российская гордость. Хватит быть подстилкой у всяких нахлебников, которые обнаглели от вседозволенности. Мы свой народ так не любим как эту всю шушеру