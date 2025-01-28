БлокнотРУ 27 января телеграм-канал «Спутник Абхазии» сообщил об очередной аварии на электросетях республики.
«Русские все восстановят за свой счет»: абхазские майнеры, не щадя, выжигают энергосистему республики
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А нам это содержание нужно, тех кто после этого ещё русских дерьмо поливает?
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15 час.
Виктор
И нахрена нужны нам эти нахлебники. Где наша российская гордость. Хватит быть подстилкой у всяких нахлебников, которые обнаглели от вседозволенности. Мы свой народ так не любим как эту всю шушеру
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12 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Не пора ли этих халявных пидоров отключить от кормушки. А тех кто выступил за бесплатную энергию апхахам ишакам отправить в сибирь на строики нар.хоза. Пора вернуть наглых апхазких баранов евро грызунам. Те их быстро воспитают.
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12 час.
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