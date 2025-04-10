Как быстро закрыть балконные окна тюлем

Балкон вашей квартиры застеклён, выходит на юг и страдает от жаркого солнца летом? Устанавливать жалюзи или клеить защитную плёнку нецелесообразно? Есть несколько практичных и простых способов решения вопроса.
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