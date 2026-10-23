Сергей Собянин рассказал, что к зиме в Москве подготавливают плавучие причалы и речные электросуда. В ходе работ проверяют автоматические двери, климат-контроль, отопление и вентиляцию, а металлические корпуса осматривают на повреждения и коррозию.