НБА. 26+9+9 от Хардена помогли «Филадельфии» победить «Нью-Йорк», «Милуоки» одолел «Майами» и другие результаты

В среду, 2 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись восемь матчей. «Филадельфия» взяла верх над «Нью-Йорком», Джеймс Харден набрал 26 очков, 9 подборов и 9 передач.
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