Команда Трампа и администрация Байдена подписали меморандум о взаимопонимании

Переходная команда избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и администрация нынешнего главы государства Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий действующим американским властям полноценно начать передачу дел представителям следующего хозяина Белого дома.
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