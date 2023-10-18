Новый городской седан в спортивном стиле — Livan S6Pro уже в России

Компания Livan объявила о начале продаж в России нового городского седана S6Pro в спортивном стиле. Приобрести S6Pro можно будет по цене от 2 429,9 тыс рублей у одного из 73 официальных дилеров бренда Livan.
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