Times: Байден вряд ли снимет запрет на атаки вглубь РФ после встречи с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли объявит о снятии запрета на атаки Киева западным оружием вглубь территории Российской Федерации по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоится 26 сентября в Вашингтоне.