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Шипулин о том, что он якобы хочет уйти из Госдумы: «Это все выдумки, я никаких комментариев не давал. Хочется обратиться к журналистам, чтобы проверяли информацию»

Чемпион мира по биатлону является депутатом с 2019 года.  В ноябре 2024 года издание Ura.ru сообщило, что экс-биатлонист не планирует переизбираться в Госдуму на новый срок, поскольку «делать там нечего», и идут переговоры о его переходе в исполнительную власть.

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