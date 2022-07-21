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Стеф Карри пошутил над Леброном: «Вести ESPY после победы приятнее, чем после поражения»

Стеф Карри пошутил над Леброном: «Вести ESPY после победы приятнее, чем после поражения»

В Лос-Анджелесе состоялась 30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY, ведущим выступил Стефен Карри из «Голден Стэйт».

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