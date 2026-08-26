Ключевые макроэкономические данные США на 26 августа: ВВП, товары длительного пользования и запасы нефти

В среду, 26 августа 2026 года, участники рынка готовятся к публикации важнейших макроэкономических данных, которые могут существенно повлиять на динамику финансовых рынков и решения Федеральной резервной системы США.
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