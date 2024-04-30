Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Air
    Пора уже этой турецко-еврейской проститутке, иуде эрдогану зубы обломать! Прекратить или взвинтить цены на  поставки ...С Эрдоганом пора ...
  • Игорь Кузнецов
    Всё правильно, "по всей строгости закона, никому не делая скидок". Раньше было "телефонное право", а теперь "система ...Ввезти нельзя выс...
  • Air
    Правильно Александр! Казнокрады, воры сидящие в государственных структурах, а также  в строительных фирмах  и миграци...Ввезти нельзя выс...

Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

Нацистская Прибалтика и Польша первыми выдадут украинцев Куiву

В радикально-националистический курс прибалтийских режимов украинские беженцы вообще не вписываются, а у поляков появились проблемы на криминальном «рынке»: страны Евросоюза разделятся на тех, кто будет готов выдворять граждан Украины, подлежащих призыву, и тех, кто будет давать им убежище.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
В Литве уже почти не осталось украинцев- перестали платить пособия.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх