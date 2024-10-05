Мир после окончания Второй мировой войны осудил фашизм и нацизм. Но, это не потому, что нацизм это ужасно и оно преступление против человечества, совершенно неприемлемое в развитом человеческом обществе, - вовсе нет!!!! Фашизм был осужден только по одной причине.
Что будет после нашей победы
Комментарии
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Игорь Максаков
Цитадель всего бардака в мире находится за океаном округ Колумбия, штат Вашингтон, а руководит всем Ближний Восток.
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9 час.
Татьяна Дугиль
Кукловоды - всегда британцы.
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2 час.
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