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СССР-Россия

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  • Татьяна Дугиль
    Кукловоды - всегда британцы.Что будет после н...
  • radiofree
    По заслугам и награда!На земле обетованной
  • Пульхерия Djem
    Не надо равнять ЦАРЁВА и монтян.Хохлорай

Что будет после нашей победы

Что будет после нашей победы

Мир после окончания Второй мировой войны осудил фашизм и нацизм. Но, это не потому, что нацизм это ужасно и оно преступление против человечества, совершенно неприемлемое в развитом человеческом обществе, - вовсе нет!!!! Фашизм был осужден только по одной причине.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Цитадель всего бардака в мире находится за океаном округ Колумбия, штат Вашингтон, а руководит всем Ближний Восток.
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9 час.
Татьяна Дугиль
Кукловоды - всегда британцы.
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2 час.

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