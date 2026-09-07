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Настасья Самбурская заступилась за пенсионерку, которая родила в 60 лет

Настасья Самбурская заступилась за пенсионерку, которая родила в 60 лет

В соцсетях Настасья Самбурская не раз становилась участницей споров в комментариях. В этот раз актриса отметилась под постом о родах доктора наук РУДН, которой 60 лет.

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