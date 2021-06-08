Рыжиков об уходе из «Красавы»: «Желаю игрокам порядочных работодателей и добросовестных коллег. Алкоголь не пью уже 2,5 года»

Бывший главный тренер ФК «Красава» Сергей Рыжиков рассказал о своем уходе из клуба Евгения Савина. «По истечению первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решение которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть.