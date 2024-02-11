Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ выдвинула России 10 ультиматумов

Дина Скребец

Ну что Вы! Разве можно можно сравнить их страдания с мучениями других народов, даже если это дети. Даже если это они,евреи, их убивают и обрекают на страдания. Даже если из-за действий Израиля детишек приходится оперировать без наркоза. Они же избранная нация. На столько избранная, что искренне недоумевают - почему весь мир восстал против их жестокости, почему так волнуют народы мира судьбы каких-то людей в Газе. Ведь они-же не евреи? Они присвоили само понятие ГЕНОЦИД и требуют, чтобы все признавали страдальцами только их. Поразительная убогость мировоззрения!!! Преступная, я бы даже сказала.