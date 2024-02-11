Так и хочется сказать словами киношного классика "Да ты ведьма!." Но - обо все по порядку. С 1 января у Израиля новый посол в России.
Бывшая ленинградка, ныне посол Израиля в РФ выдвинула России 10 ультиматумов
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Сергей Цивинский
Евреи теперь потеряли моральное право прикрываться холокостом- Израиль стал государством- террористом, убивая мирных жителей Газы!
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13 час.
Дина Скребец
Ну что Вы! Разве можно можно сравнить их страдания с мучениями других народов, даже если это дети. Даже если это они,евреи, их убивают и обрекают на страдания. Даже если из-за действий Израиля детишек приходится оперировать без наркоза. Они же избранная нация. На столько избранная, что искренне недоумевают - почему весь мир восстал против их жестокости, почему так волнуют народы мира судьбы каких-то людей в Газе. Ведь они-же не евреи? Они присвоили само понятие ГЕНОЦИД и требуют, чтобы все признавали страдальцами только их. Поразительная убогость мировоззрения!!! Преступная, я бы даже сказала.
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12 час.
Владимир Волжин
Посол Израиля ведёт себя ровно так, на сколько МИД России позволяет ей себя вести. Беззубость и пустая балтология нашего МИДа порой поражает. Стыдно.
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10 час.
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