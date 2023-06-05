В Орловской области «Троицкие хороводы» посетили свыше 30 тысяч человек

Накануне, 4 июня, в с. Льгов Хотынецкого района Орловской области с размахом прошёл Международный фольклорный фестиваль «Троицкие хороводы».
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