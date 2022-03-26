Процент потерь и боеспособность войск на Украине. Мнение эксперта, которое многих ШОКИРУЕТ (2022)

Если сравнить даже самые большие и самые фантастические оценки боевых потерь обеих сторон и при этом конечно учитывая, что на одного убитого приходится 3 раненых, то получится, что это очень небольшой процент потерь участвующих в конфликте войск.
Если сравнить даже самые большие и самые фантастические оценки боевых потерь обеих сторон и при этом конечно учитывая, что на одного убитого приходится 3 раненых, то получится, что это очень небольшой процент потерь участвующих в конфликте войск.
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