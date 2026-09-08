После ночных российских ударов в Киеве возник транспортный коллапс

С украинской стороны продолжает поступать информация о результатах очередных российских ударах по Киеву и Киевской области, которые были нанесены в ночь на 8 сентября.
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